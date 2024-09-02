«На эхолокатор не похоже». Что скрипело на застрявшем на МКС Starliner

Звуки с застрявшего на МКС корабля Boeing Starliner не похожи на эхолокатор. Подобное можно услышать при нагревании металла, рассказал 360.ru член Российской академии космонавтики, инженер Александр Железняков.

«Я не люблю гадать на кофейной гуще и природу этих звуков я даже предположить не могу. То, что пишут о том, что это какие-то эхолокаторы… Извините, я слушал эти звуки, на эхолокатор не похоже. Единственное, что мне приходит в голову, это то, что астронавты услышали какие-то звуки, когда происходит нагревание металла», — объяснил специалист.

По его словам, космонавты должны связаться с Центром управления полетами. На Земле попытаются разобраться, чем вызваны звуки, после чего предложить возможные действия.

«Но я не думаю, что будут предприниматься какие-то шаги в этой ситуации. Вероятнее всего, просто будут следить за этими звуками. Если не удастся выяснить их природу, 6 сентября отстыкуют корабль, и он пойдет на посадку, как и планировалось», — заключил Железняков.

О странных звуках с корабля Starliner сообщил астронавт Барри Уилмор. По его словам, причиной могли стать неполадки при стыковке аппарата с МКС.