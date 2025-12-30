На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС

На Чукотке полностью остановили работу Билибинской АЭС после 51 года эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Последний энергоблок атомной электростанции остановили во вторник, 30 декабря.

«Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации», — отметили в концерне.

Несмотря на это, станция продолжит работу в режиме без генерации, а статус Билибинской АЭС как действующего ядерного объекта сохранится.

В Росэнергоатоме добавили, что теплоснабжение города Билибино обеспечивает новый энергоцентр.

Ранее стало известно, что предприятие из Подольска отгрузило оборудование для строящейся в Египте АЭС. Завод изготовил и отгрузил комплект барботеров.