На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС
На Чукотке полностью остановили работу Билибинской АЭС после 51 года эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
Последний энергоблок атомной электростанции остановили во вторник, 30 декабря.
«Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации», — отметили в концерне.
Несмотря на это, станция продолжит работу в режиме без генерации, а статус Билибинской АЭС как действующего ядерного объекта сохранится.
В Росэнергоатоме добавили, что теплоснабжение города Билибино обеспечивает новый энергоцентр.
Ранее стало известно, что предприятие из Подольска отгрузило оборудование для строящейся в Египте АЭС. Завод изготовил и отгрузил комплект барботеров.