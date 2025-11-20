Предприятие из Подольска отгрузило оборудование для строящейся в Египте АЭС

Машиностроительный завод «ЗиО‑Подольск», входящий в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», изготовил и отгрузил комплект барботеров. Данное оборудование предназначено для реакторной установки строящейся в Египте четырехблочной АЭС «Эль‑Дабаа».

Барботер является главным элементом системы компенсации давления реакторной установки. С его помощью конденсируют пар, поступающий из компенсатора давления и другого оборудования первого контура. Изделия выполнены из высококачественной стали и обладают внушительными параметрами, масса каждого составляет 15 тонн, длина — около 8 метров, а диаметр — 2,5 метра.

Отгрузка барботеров является ключевым этапом в оснащении атомной станции. Наличие производства таких изделий подтверждает высокий уровень компетенций специалистов и технологическое лидерство предприятия.