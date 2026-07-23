На базе «Госуслуг» может появиться универсальная цифровая экосистема

В России обсуждают идею создания универсальной цифровой экосистемы на базе «Госуслуг». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей — создание универсальной цифровой экосистемы для граждан», — сказал он.

По его словам, у «Госуслуг» есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован, благодаря чему появляется возможность доверенного взаимодействия россиян с бизнесом и государственными органами.

Однако окончательные решения по стратегии развития сервиса еще не приняли, обсуждения продолжаются.

Ранее Совфед поддержал закон о модернизации «Почты России». Документ позволит создать электронную систему для юридически значимых сообщений.