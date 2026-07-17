Сенаторы поддержали закон о модернизации «Почты России»

Совет Федерации одобрил закон, который позволит «Почте России» создать электронную систему для юридически значимых сообщений. Об этом сообщили в Совфеде.

Госорганы, компании с госучастием и Центробанк будут отправлять уведомления через личные кабинеты на «Госуслугах». Сообщение посчитают доставленным, если адресат заходил в кабинет в течение семи дней. Если такой возможности нет — придет бумажное письмо.

Для юрлиц и ИП создадут электронные почтовые ящики на портале. За их использование бизнесу придется платить каждый месяц — размер установит правительство. Банкам запретят брать комиссию за прием коммунальных платежей через почту.

«Почта России» сможет поручать часть технологических операций другим компаниям, но не доставку пенсий и пособий. Абонентские шкафы в многоквартирных домах будут использовать по новым правилам. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее в Сети распространился фейк о том, что россиян заставят купить платные электронные почтовые ящики.