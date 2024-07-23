«Мы в контакте с Apple». В Avito прокомментировали блокировку приложения в AppStore
Компания Avito сообщила, что делает все для возвращения приложения в AppStore
Приложение сервиса для публикации объявлений Avito стало недоступно для скачивания в AppStore. Об этом 360.ru сообщили представители компании.
«Мы в контакте с Apple, выясняем причину и делаем все, чтобы вернуться. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», — сообщили в Avito.
Юзеры, у которых приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта.
Онлайн-площадка исчезла из AppStore 23 июля по неизвестной причине. В Google Play приложение по-прежнему доступно для скачивания.
Ранее россиян предупредили, что мессенджер WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах, таких как iPhone 5 и 5C, iPhone 6 и 6S Plus.