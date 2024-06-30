WhatsApp прекратит работать на некоторых телефонах

WhatsApp не будет работать на 40 моделях гаджетов

WhatsApp* прекратит поддерживать работу на некоторых устаревших смартфонах от разных производителей в 2024 году. Об этом сообщил сайт Informing .

Среди устройств, на которых не будет работать приложение, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE, а также ряд моделей Samsung Galaxy, Motorola Moto, Huawei, Lenovo, Sony Xperia, LG Optimus, Faea, THL, Archos, Wiko и ZTE. Всего насчитывается 40 моделей гаджетов.

Разработчики приняли это решение, чтобы сосредоточиться на улучшении работы приложения на современных устройствах. По их мнению, это обеспечит более удобный и приятный пользовательский опыт.

Ранее стало известно, что Apple убрала из App Store ряд сервисов в Китае. Это Telegram, Thread*, Signal и сервисы WhatsApp*.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.