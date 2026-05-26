МВД предупредило россиян о заражающем вирусами «бесплатном VPN»

Мошенники разработали приложение, которое маскируется под VPN-сервис и после установки на гаджет получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям, данным банковских приложений без ведома пользователя. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Сервис также может загружать на устройство вредоносные модули. В ведомстве посоветовали устанавливать приложения только из официальных магазинов, уточнив, что даже это не дает 100% гарантии безопасности.

«Напоминаем: „бесплатные“ VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вредоносного программного обеспечения», — отметили в пресс-службе.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал, что аферисты все чаще обманывают детей в мобильных играх. Преступники втираются в доверие к несовершеннолетним, выдавая себя за блогеров, а затем выманивают личные данные.