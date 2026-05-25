Эксперт RuStore Морев рассказал, как мошенники обманывают детей в мобильных играх

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев предупредил в разговоре с NEWS.ru , что злоумышленники все чаще обманывают детей в мобильных играх. Они выдают себя за популярных блогеров и стримеров, чтобы втереться в доверие и выманить личные данные.

По словам эксперта, мошенники часто используют игровую механику, обещая детям бесплатную валюту, редкие скины или ускорение прокачки. Они начинают с безобидного общения в игровых сообществах, а затем пытаются убедить ребенка передать персональные данные, сфотографировать банковскую карту родителей или ввести код подтверждения.

Морев отметил, что дети могут потерять не только игровой аккаунт, но и столкнуться со взломом почты или мессенджеров. Это происходит из-за того, что они часто используют одинаковые пароли.

Для снижения рисков взрослым стоит следовать нескольким рекомендациям: устанавливать приложения только из проверенных источников; внимательно изучать запрашиваемые разрешения; настраивать родительский контроль и ограничения на покупки.