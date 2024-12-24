Госдума допустила блокировку WhatsApp в течение двух месяцев

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В России могут ограничить работу мессенджера WhatsApp в течение одного-двух месяцев. Об этом рассказал заместитель главы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Он отметил, что причина возможной блокировки заключается в том, что руководство платформы отказывается сотрудничать с властями России. Сейчас есть большое количество аналогов WhatsApp, поэтому ограничение его работы никак не отразится на жизни россиян, заключил парламентарий.

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