Госдума допустила блокировку WhatsApp в течение двух месяцев

В России могут ограничить работу мессенджера WhatsApp в течение одного-двух месяцев. Об этом рассказал заместитель главы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Он отметил, что причина возможной блокировки заключается в том, что руководство платформы отказывается сотрудничать с властями России. Сейчас есть большое количество аналогов WhatsApp, поэтому ограничение его работы никак не отразится на жизни россиян, заключил парламентарий.