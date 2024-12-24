Госдума допустила блокировку WhatsApp в течение двух месяцев

В России могут ограничить работу мессенджера WhatsApp в течение одного-двух месяцев. Об этом рассказал заместитель главы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Он отметил, что причина возможной блокировки заключается в том, что руководство платформы отказывается сотрудничать с властями России. Сейчас есть большое количество аналогов WhatsApp, поэтому ограничение его работы никак не отразится на жизни россиян, заключил парламентарий.
Традиционный фестиваль пряников прошел в Дмитрове
Инструктаж нарядов комплексных сил по охране порядка прошел в Воскресенске
Облик планеты изменится. Земле предсказали разрушительные катастрофы в 2025 году
Ищу одинокую беременную. На Украине придумали новый способ избежания мобилизации
Матвиенко допустила начало переговоров по Украине в 2025 году
Депутат Госдумы Никита Чаплин исполнит желание девочки из Воскресенска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте