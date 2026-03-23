МВД объяснило, как мошенники могут следить за россиянами через умные колонки

Хакеры все активнее стали использовать умные колонки для слежки за россиянами. Об этом предупредили в телеграм-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Насторожиться стоит, если устройство включается само, без команды начинает проигрывать музыку или выполняет странные действия, сообщили в ведомстве.

Специалисты Kaspersky советуют владельцам умных колонок следить за активностью устройств, отключать микрофон, когда техника не нужна, и использовать сложные пароли для Wi-Fi. Также эксперты рекомендуют своевременно обновлять прошивку.

Если появились признаки взлома, стоит отключить устройство от сети и обратиться к специалисту.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, какие риски для россиян несет кража данных с умных колонок.