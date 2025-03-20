МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Компания МТС ркшила закрыть видеохостинг Nuum, предназначенный для широкой аудитории. Этот аналог YouTube и TikTok просуществовал чуть более года. Об этом РБК сообщил представитель оператора.

Платформа будет доступна для пользователей и блогеров до 1 июня. У пользователей есть возможность выгрузить весь необходимый контент до этого срока.

«Технологическая инфраструктура Nuum будет передана рекламному подразделению МТС AdTech», — уточнил представитель компании.

В перспективе этот инструмент будет задействован для формирования рекламной платформы, основанной на видеорекламе и предназначенной для продвижения товаров и услуг в сфере электронной коммерции. В частности, возможности видеохостинга будут применять для продвижения товаров на маркетплейсах и классифайдах в форматах, аналогичных «историям» и «реальным» фотографиям в социальных сетях.

МТС приняла решение закрыть Nuum как видеохостинг и передать его рекламному подразделению «в связи с новой стратегией трансформации». В компании утверждают, что в условиях высокой ставки МТС фокусируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью. Представитель МТС утверждает, что развитие b2c видеохостинга признано неэффективным.

Видеохостинг YouTube остается недоступным для пользователей из России. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора не выявила восстановления работы площадки.