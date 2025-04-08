ФАС: МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня

МТС последним из операторов «большой четверки» не позднее 30 июня отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

В ведомстве отметили, что считают технически обоснованным такой срок реализации отмены роуминга.

«МТС отменяет роуминг в Крыму и Севастополе. Это последний из операторов „большой четверки“, сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове», — заявили в пресс-службе.

В ФАС уточнили, что МТС будет поэтапно внедрять новые принципы тарификации. Оператор полностью отменит роуминг не позднее 30 июня.

МТС самостоятельно уведомила регулятор о добровольном исполнении предписания ФАС и прекращении судебного обжалования. Теперь во пребывания абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, гигабайты и смс будут оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана или расходоваться из пакета.

В феврале «МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе.