ФАС: «МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе с 28 февраля

Операторы мобильной связи «МегаФон» и Yota с 28 февраля отменили роуминг в Крыму и Севастополе, связь будет оплачиваться по стандартным условиям тарифов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«„МегаФон“ и Yota отменили роуминг в Севастополе и Крыму. С 28 февраля во время пребывания абонентов на полуострове минуты, гигабайты и СМС оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана и расходуются из пакета», — заявили в ФАС.

В регуляторе добавили, что удалось устранить предпосылки для взимания дополнительной платы на полуострове, а операторам создали экономические условия для ее отмены. ФАС продолжает работу над поэтапным приведением тарифов на услуги связи к уровню домашнего региона в поездках по России, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что с 1 марта операторы введут комфортные тарифы на услуги связи с Белоруссией.