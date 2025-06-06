«Мособлгаз» и ведущие вузы страны объединились в кластер «Инноватика»
«Мособлгаз» подписал соглашение с ведущими вузами Москвы и Подмосковья, региональными предприятиями ТЭК и областным Министерством энергетики о создании кластера «Инноватика». В его рамках участники займутся развитием технологий в сфере газо- и теплоснабжения.
Подписали документ в Сколкове, где прошел финал конкурса студенческих инновационных проектов в отрасли теплоэнергетики, газораспределения и газопотребления. Благодаря таким соревнованиям у отрасли появляется возможность найти перспективную молодежь, а у самих молодых специалистов — устроиться на работу.
«Такой подход обеспечивает приток свежих идей и перспективных кадров, а также способствует налаживанию связей между образованием и нашей отраслью: вместе мы создаем прогрессивную среду для эффективного решения производственных задач», — заявил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Участники конкурса представили проекты, которые способны обеспечить прорывное развитие отрасли. При этом никаких ограничений фантазии конкурсантов нет. Победители получат гранты на воплощение идей в жизнь на объектах «Мособлгаза». Цель проекта — чтобы студенческие проекты не оставались на бумаге, а работали в реальной жизни.
В рамках кластера университеты будут сотрудничать с компаниями, отправляя студентов на практики. Совместными усилиями все участники будут разрабатывать умные, надежные и экологичные технологии для отрасли.