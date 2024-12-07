Московский производитель выпустил RFID-решение для контроля состояния огнетушителей

Один из крупнейших производителей российской микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон», выпустил RFID-решение для мониторинга и контроля состояния средств пожаротушения на промышленных предприятиях. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.

«В числе последних решений — RFID-метка для учета систем противопожарной безопасности. Технология позволяет отслеживать жизненный цикл средств пожаротушения — от момента покупки и хранения до утилизации», — сказал он.

RFID-инвентаризация — отечественное коробочное решение. Оно состоит из набора самоклеящихся меток для маркировки, считывателя и программного обеспечения. Эта система позволяет дистанционно считать информацию о противопожарном оборудовании, определить, какие из огнетушителей нуждаются в обслуживании или замене, а также проконтролировать их перемещение внутри компании.

Производитель внедрил новинку в собственную промышленную инфраструктуру и оснастил каждый огнетушитель RFID-меткой с уникальным номером. Директор по продажам RFID и IT АО «Микрон» Василий Власов сообщил, что метки отлично проявили себя. При размещении на металле они считывались с расстояния до четырех метров.