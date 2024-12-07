Московский производитель выпустил RFID-решение для контроля состояния огнетушителей
Один из крупнейших производителей российской микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон», выпустил RFID-решение для мониторинга и контроля состояния средств пожаротушения на промышленных предприятиях. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.
«В числе последних решений — RFID-метка для учета систем противопожарной безопасности. Технология позволяет отслеживать жизненный цикл средств пожаротушения — от момента покупки и хранения до утилизации», — сказал он.
RFID-инвентаризация — отечественное коробочное решение. Оно состоит из набора самоклеящихся меток для маркировки, считывателя и программного обеспечения. Эта система позволяет дистанционно считать информацию о противопожарном оборудовании, определить, какие из огнетушителей нуждаются в обслуживании или замене, а также проконтролировать их перемещение внутри компании.
Производитель внедрил новинку в собственную промышленную инфраструктуру и оснастил каждый огнетушитель RFID-меткой с уникальным номером. Директор по продажам RFID и IT АО «Микрон» Василий Власов сообщил, что метки отлично проявили себя. При размещении на металле они считывались с расстояния до четырех метров.
«Микрон» имеет собственную RFID-лабораторию, которая позволяет разрабатывать решения под разные задачи. Каждый год он выпускает свыше 30 новых типономиналов радиочастотных изделий, в том числе не имеющих аналогов. Например, метку для удаленной идентификации бурильных и насосно-компрессорных труб. Завод запустил целую линейку меток различной конфигурации для обеспечения промышленной безопасности под технические требования заказчика.
Особая экономическая зона «Технополис Москва» является территорией с особым юридическим статусом. Ее резиденты получают налоговые льготы и могут больше инвестировать в собственное развитие. Из них около 40 компаний специализируются на разработке микроэлектроники.