Московский производитель выпустил RFID-решение для контроля состояния огнетушителей

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Один из крупнейших производителей российской микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон», выпустил RFID-решение для мониторинга и контроля состояния средств пожаротушения на промышленных предприятиях. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.

«В числе последних решений — RFID-метка для учета систем противопожарной безопасности. Технология позволяет отслеживать жизненный цикл средств пожаротушения — от момента покупки и хранения до утилизации», — сказал он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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RFID-инвентаризация — отечественное коробочное решение. Оно состоит из набора самоклеящихся меток для маркировки, считывателя и программного обеспечения. Эта система позволяет дистанционно считать информацию о противопожарном оборудовании, определить, какие из огнетушителей нуждаются в обслуживании или замене, а также проконтролировать их перемещение внутри компании.

Производитель внедрил новинку в собственную промышленную инфраструктуру и оснастил каждый огнетушитель RFID-меткой с уникальным номером. Директор по продажам RFID и IT АО «Микрон» Василий Власов сообщил, что метки отлично проявили себя. При размещении на металле они считывались с расстояния до четырех метров.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/3
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/3
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Микрон» имеет собственную RFID-лабораторию, которая позволяет разрабатывать решения под разные задачи. Каждый год он выпускает свыше 30 новых типономиналов радиочастотных изделий, в том числе не имеющих аналогов. Например, метку для удаленной идентификации бурильных и насосно-компрессорных труб. Завод запустил целую линейку меток различной конфигурации для обеспечения промышленной безопасности под технические требования заказчика.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» является территорией с особым юридическим статусом. Ее резиденты получают налоговые льготы и могут больше инвестировать в собственное развитие. Из них около 40 компаний специализируются на разработке микроэлектроники.

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