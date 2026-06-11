Московский Политех вошел в производственную цепочку беспилотной отрасли

В Центре инженерных разработок Московского политехнического университета изготавливают детали для беспилотной техники, разрабатывают оборудование для Роскосмоса и комплектующие для нефтяной отрасли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

В центре развивают направления, ранее не характерные университета — беспилотники, аддитивные технологии, нефтесервис.

Среди разработок — детали беспилотного вертолета грузоподъемностью до 150 кг для конструкторского бюро «Русь». Крупногабаритная установка 3D-печати из титана, принтеры для селективного лазерного плавления, в том числе с дополнительной фрезерной обработкой в процессе печати для РКЦ «Прогресс» и НИИ точных приборов. Лубрикаторы, полимерные колеса и подшипники скольжения для «Газпром нефть».

Центр открыт в 2023 году при поддержке Минпромторга России.

Ранее в Дальневосточном федеральном университете синтезировали материал, вдвое увеличивающий емкость аккумуляторов. В процессе использовали лимонную кислоту.