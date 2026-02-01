Мошенники придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения

Мошенники в России начали притворяться работодателями и убеждать жертву установить якобы для работы вредоносное программное обеспечение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве уточнили, что речь может идти о приложениях под названием YandexTracker.apk, WBwork.apk и других. Аферисты убеждают жертв, что без программы выполнять рабочие задачи невозможно.

После установки мошенники собирают в смартфоне жертвы информацию о контактах, СМС-сообщениях, абонентских номерах, модели устройства и данных геолокации в режиме реального времени.

Кроме того, злоумышленники получают возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.

