Аферисты придумали новую схему мошенничества на сайтах знакомств

Аферисты под видом женщин на сайте знакомств просят у жертв деньги на лечение

Мошенники на сайтах знакомств и в соцсетях придумали новую схему обмана — притворяются женщинами и выпрашивают у мужчин деньги в долг под предлогом лечения ребенка. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным журналистов, аферисты создают фальшивые женские профили и ищут потенциальных жертв. В начале общения предлагают перейти в мессенджер. В переписке рассказывают о болезни ребенка и просят финансовой помощи.

Получив перевод, мошенники пропадают. Но спустя время «новая знакомая» вновь пишет жертве, якобы для возвращения долга. Для этого просит продиктовать пятизначный код из SMS на «подтверждение операции». Вместо возврата злоумышленники снимают все деньги со счета потерпевшего и окончательно исчезают.

Ранее в пресс-службе Киберполиции МВД России предупредили, что мошенники начали использовать фейковые рабочие чаты для кражи личных данных. Ради правдоподобности используют реальные имена и фото коллег.