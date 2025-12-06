Мошенники перешли на новый способ рассылки вредоносных ссылок

Россиян предупредили о мошеннической рассылке с «совместными фото»

Пользователи мессенджеров и социальных сетей столкнулись с новой рассылкой вредоносных ссылок, якобы ведущих на совместные фотографии с адресатом. В подписи авторы сообщений предлагают получателю увидеть общий снимок. Внимание на новую мошенническую схему обратило РИА «Новости» .

Глава отдела аналитики данных департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 Александра Радченко заявила в комментарии агентству, что при переходе по ссылке на гаджет пользователя может скачаться вредоносный файл, открывающий злоумышленникам полный доступ к аппарату.

«Этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы», — заявила Радченко.

«Известия» напомнили, что сегодня с предупреждением об активизации мошенников перед новогодними праздниками к россиянам обратился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Парламентарий заявил, что в мессенджерах и социальных сетях началась рассылка «новогодних открыток», в которых содержатся файлы с вредоносным программным обеспечением.

Немкин добавил, что злоумышленники научились маскировать свои программы под видео и изображения.

Сегодня же стало известно, что московская школьница при попытке разблокировать Roblox отдала мошенникам 82 тысячи рублей. Злоумышленники списали деньги с банковской карты девочки, привязанной к счету родителей, под обещание открыть пожизненный доступ к заблокированной платформе.