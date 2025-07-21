Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейсов

Среди мошенников начала распространяться новая преступная схема — аферисты представляются якобы сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Эксперт пояснил, что мошенники звонят россиянам и говорят, что представляют маркетплейс или курьерскую службу. Собеседнику говорят, что на его имя поступил уже оплаченный заказ.

Чтобы забрать якобы предназначенное для него отправление, человека просят договориться об удобном времени и предлагают подтвердить личность и сказать сотруднику полученный по смс-уведомлению код. В последствии этот код преступники используют для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами.

Иногда жертв просят перейти по ссылке от курьерской компании, которая на самом деле будет вести на фальшивый сайт, собирающий личные данные.

Бийчук предупредил, что мошенники зачастую используют психологические техники убеждения собеседников, а при отказе сообщать код или переходить по ссылке, угрожают блокировкой аккаунта и утилизацией посылки.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД назвали неочевидные ошибки в защите от мошенников.