Мошенники начали распространять шпионский софт под видом WhatsApp

На фоне ситуации с WhatsApp* в России злоумышленники начали распространять шпионский софт, выдавая его за способ восстановить работу мессенджера. Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности директора по информационной безопасности компании UserGate Дмитрий Овчинников.

По словам специалиста, схема не нова и впервые встречалась еще в 2010-х. Такое программное обеспечение способно похитить всю информацию с телефона, взломать аккаунт на «Госуслугах» и причинить множество иного вреда.

«Все предложения по установке дополнительного ПО следует сразу расценивать как мошеннические», — подчеркнул Овчинников.

В начале декабря первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин не исключил, что WhatsApp* в России действительно заблокируют. Дополнительным поводом для такого решения стала утечка дипломатических переговоров.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.