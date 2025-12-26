Мобильный интернет ускорили в крупных торговых центрах

Мобильный интернет ускорили в столичных торговых центрах Avenue Southwest, «Павелецкая Плаза», «Европолис», «Щука», «Хорошо!» и «Москва». Теперь любители шопинга смогут листать ленты социальных сетей и обмениваться фотографиями на скорости до 190 Мбит/с.

Инженеры МегаФона обновили ключевые элементы сети и расширили частотные диапазоны, благодаря чему сигнал стал стабильнее, а скорость мобильного интернета — выше. Кроме того, обновленное оборудование поддерживает технологию VoLTE, обеспечивая быстрое и качественное соединение.

«Чтобы пользователи могли с комфортом проводить время в любимых локациях во время продолжительных зимних каникул, мы модернизировали оборудование, увеличили емкость сети и стабильную работу мобильного интернета даже в самые загруженные часы», — заявил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

По его словам, в преддверии праздников число посетителей торговых центров выросло в 2,5 раза.