Мобильный интернет ускорили для миллиона жителей ближнего Подмосковья

В Московской области завершился первый этап рефарминга — перераспределения радиочастот из сетей третьего поколения в современные сети LTE. С начала года инженеры «МегаФона» модернизировали сотни базовых станций в семи крупнейших городских округах. Благодаря проведенным работам средняя скорость скачивания выросла на 11%, а загрузки — более чем на 4%.

Как рассказали в компании, обычно рефарминг подразумевает полный отказ от 3G в пользу LTE, однако на сети третьего поколения продолжают работать многие устройства, включая банкоматы, платежные терминалы, системы навигации и другие. Плюс из-за большой плотности населения такой переход мог негативно повлиять на качество голосовых вызовов.

Поэтому специалисты оператора предложили уникальное компромиссное решение — DSS (Dynamic Spectrum Sharing). Оно позволяет распределять ресурсы между 3G и LTE в зависимости от нагрузки. В результате выросла пропускная способность сети, а жители получили более быстрый и стабильный интернет даже в часы пик. Работы проводились в Долгопрудном, Мытищах, Королеве, Балашихе, Реутове, Железнодорожном и Люберцах.

«Наши инженеры постоянно анализируют нагрузку на сеть и улучшают инфраструктуру в одном из самых развивающихся регионов страны, чтобы абоненты всегда имели доступ к высокоскоростному и стабильному мобильному интернету», — отметил директор московского отделения оператора Виктор Югай.

Всего программа рефарминга охватила уже 75 регионов России.