Мобильных операторов в Белоруссии будут штрафовать за некачественную связь

Мобильных операторов в Белоруссии будут штрафовать за нарушения правил охвата территории и качества услуг связи. Об этом сообщила пресс-служба министерства связи и информатизации республики.

Сумма штрафа может составить до 45 тысяч белорусских рублей (около 1,2 миллиона российских). Согласно постановлению правительства, в Минске и областных центрах средняя скорость мобильного интернета должна составлять не менее 60 Мбит/с, в райцентрах — от 25, в других населенных пунктах — от 10.

В октябре прошлого года в Белоруссии заблокировали доступ к соцсети «ВКонтакте», однако в тот же день вернули. Причина происшествия официально не разглашалась — известно лишь, что это сделали по представлению Комитета государственной безопасности.