Соцсеть «ВКонтакте» заблокировали в Белоруссии

«ВКонтакте» разберется в ситуации с блокировкой соцсети в Белоруссии

Доступ к социальной сети «ВКонтакте» заблокировали для жителей Белоруссии. Об этом сообщило БелТА.

«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен», — отметили в публикации.

В сообщении показали скриншот «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов, судя по которому включение в него сайта vk.com датировано сегодняшним днем. Длительность ограничения не озвучивалась.

Ограничение доступа прокомментировали RT в пресс-службе VK. Специалисты уже изучают ситуацию и делают все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны белорусам.

Ранее в России зафиксировали перебои в работе Telegram. Жители регионов пожаловались на нестабильность работы мессенджера.