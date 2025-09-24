Мобильные игры оказались эксплуататорами психики

В 100% из 10 проверенных мобильных игр есть манипулятивные техники, эксплуатирующие психику пользователей. Исследование провел центр цифровой экспертизы Роскачества .

«Основная цель механик — снизить когнитивное сопротивление и подтолкнуть к импульсной покупке, минимизируя возможность рациональной оценки», — заявили в организации.

Всего специалисты выявили три типа манипулятивных механик: для вовлечения и удержания, для формирования привычки и давления и агрессивные монетизационные механики.

«Результаты нашего исследования, к сожалению, однозначны: мы не нашли ни одной мобильной игры, полностью свободной от манипулятивных практик», — подчеркнул специалисты.

В Роскачестве добавили, что не выступают против игр как таковых и не стремятся их запрещать. Но разработчики должны указывать, какие манипулятивные механики используют. Игрокам посоветовали контролировать бюджет, изучать рейтинги и отзывы и обращать внимание на таймеры, всплывающие предложения и системы, ограничивающие прогресс.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки помогли мошенниками украсть 15 миллионов рублей через онлайн-игры.