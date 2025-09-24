В Петербурге подростки помогли мошенникам похитить 15 млн рублей через онлайн-игры

Двух мужчин задержали в Петербурге за хищение денег через подростков

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двоих мужчин, которые по заданию украинских кураторов похитили через подростков не менее 15 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники предлагали подросткам купить валюту одной из онлайн-игр, затем убеждали их продолжить разговор в мессенджере. Там они уговаривали жертв оплатить покупку картами родителей или других близких родственников, установив на их телефоны специальный софт.

На самом деле программы давали преступникам доступ к счетам потерпевших. Похищенные деньги мужчины передавали кураторам.

Возбуждено уголовное дело о краже. По данным полицейских, таким образом злоумышленники украли деньги с 15 счетов — не только в Петербурге, но и в других регионах. Мужчин взяли под стражу.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники зарабатывают на подростках, играющих в онлайн-игру Roblox.