Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД стали жертвами DDoS-атаки. В течение дня возможны временные перебои, сообщила пресс-служба компании.
«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», — отметили в РЖД.
Кассы на станциях и вокзалах работают без перебоев. Продажа билетов проходит в обычном режиме.
Ранене хакеры устроили DDoS-атаку на красноярского провайдера «Орион телеком». Сервисы перестали работать. В «Орион телеком» сообщили, что в первую очередь запустят первые 20 каналов аналогового цифрового кабельного телевидения в Красноярске.
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