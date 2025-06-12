Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД стали жертвами DDoS-атаки. В течение дня возможны временные перебои, сообщила пресс-служба компании.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», — отметили в РЖД.

Кассы на станциях и вокзалах работают без перебоев. Продажа билетов проходит в обычном режиме.

Ранене хакеры устроили DDoS-атаку на красноярского провайдера «Орион телеком». Сервисы перестали работать. В «Орион телеком» сообщили, что в первую очередь запустят первые 20 каналов аналогового цифрового кабельного телевидения в Красноярске.