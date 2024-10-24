Мобильная связь в 2025 году в России подорожает

Операторы связи предупредили о планируемом росте цен на тарифы в 2025 году

Почти все мобильные операторы в 2025 году планируют поднять тарифы. Об этом сообщили «Известия» , ознакомившись с результатами опроса TelecomDaily.

Причинами этого операторы назвали подорожание и дефицит оборудования, кадровый голод и государственное регулирование. Кроме того, из-за проблем с санкциями, трансграничными платежами и логистикой выросли издержки.

При этом Минцифры заявило, что понимает операторов, но призвало их не забывать об абонентах и обосновывать любое повышение цен.

«За ценами на услуги связи мы внимательно следим совместно с ФАС, и при подозрении на нарушения оперативно проводятся проверки», — заявили в министерстве.

Ранее МИД заявил, что уже с 1 января 2025 года абонентам в России и Белоруссии будет доступна связь по комфортным межгосударственным тарифам.