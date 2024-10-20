Стало известно, когда отменят роуминг с Белоруссией

МИД: с 2025 года абоненты в РФ и Белоруссии получат связь по комфортным тарифам

В Союзном государстве понимают, насколько значима полная отмена роуминга, рассказал РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. По его словам, уже с 1 января 2025 года абонентам будет доступна связь по комфортным тарифам.

Полищук рассказал о проделанной с 1 апреля 2022 года работе — теперь часто путешествующие между двумя странами абоненты не платят за входящие вызовы.

«Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран», — добавил Полищук и объяснил, что об этом удалось договориться 27 сентября в Минске.

Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявлял, что роуминг могут отменить уже в этом году.