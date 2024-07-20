Мир предупредили о риске повторения масштабного сбоя Windows

Восстановление компьютерных систем после масштабного сбоя Windows идет медленными темпами. Есть риск повторения подобной аварии, если крупнейшие IT-корпорации не примут меры. Об этом заявили эксперты отрасли в беседе с британской газетой The Guardian .

Собеседники журналистов подчеркнули, что процесс восстановления систем находится на начальной стадии. До полноценного возвращения к работе необходимо еще несколько недель. Это время нужно для проведения работ по поиску других уязвимостей.

Специалисты подчеркнули, что случившийся в пятницу сбой показал, что многие организации не имеют планов на случай подобных чрезвычайных ситуаций. Поэтому риск повторения критических аварий чрезвычайно велик, пока IT-корпорации не усилят системы безопасности и не внедрят дополнительные формы резервного копирования.

Проблемы в работе техники на базе системы Windows начались утром 19 июля по всему миру. Со сбоем столкнулись операторы связи, банки, телеканалы, авиакомпании, железнодорожные перевозчики и другие важные объекты инфраструктуры.

Его источником оказалась ошибка в обновлении приложения Falcon Sensor компании CrowdStrike. Фирма признала свою вину и объявила, что ее инженеры устранили ошибку.