Минцифры нашло способ вернуть россиянам мобильный интернет

Базу идентификационных номеров, присваиваемых каждому мобильному устройству (IMEI), планируется создать в России. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на заседании Общественного совета при Минцифры.

Он напомнил, что, помимо сим-карты, у каждого телефона есть свой уникальный номер. С помощью IMEI операторы выясняют, какой аппарат находится в сети, и могут отследить его геолокацию.

«В случае создания этой базы и привязки устройств к конкретным номерам можно будет идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, может быть, будет смягчен режим блокировок», — привел слова Угнивенко «Интерфакс».

Сейчас в случае временного отключения мобильного интернета из-за угрозы БПЛА в российских регионах начинают работать так называемые белые списки сайтов, формируемые Минцифры. Также в России действует «режим охлаждения» для иностранных сим-карт.

Минцифры выступило за запрет перепрошивки идентификационных номеров телефонов в рамках мер борьбы с киберпреступностью.