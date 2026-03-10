В России появится возможность удалить биометрические данные из систем распознавания лиц

ИТ-компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») разработала метод, который позволит выборочно удалять цифровые образы людей из систем распознавания лиц в России. Это обеспечит реализацию юридического «права на забвение» и позволит отозвать согласие на обработку биометрических данных без ущерба для идентификации других людей, сообщили «Газете.Ru» .

Проблема существующих систем распознавания лиц заключается в том, что даже после официального удаления информации о человеке его цифровой образ остается в модели. Алгоритм продолжает идентифицировать пользователя, что затрудняет выполнение законодательных требований о прекращении обработки биометрии.

Разработанный метод решает эту проблему, рассеивая нужные сведения в системе. Алгоритм не маскирует данные, а делает так, что система перестает узнавать конкретного человека на уровне своей внутренней логики. При этом способность распознавания остальных пользователей сохраняется на высоком уровне.

«Система распознает человека до тех пор, пока внутри нее существует цифровой образ лица. Мы разработали метод рассеивания этих данных в системе, чтобы алгоритм больше не мог их использовать», — пояснил автор метода, специалист лаборатории искусственного интеллекта ИТ-компании «Криптонит» Михаил Захаров.

Испытания показали значительное снижение эффективности выявления целевых данных (до 88%), при этом показатели общей точности распознавания остались на прежнем уровне. Технология может применяться в системах видеонаблюдения, контроля доступа и корпоративной безопасности.