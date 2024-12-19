Милонов назвал YouTube устаревшей платформой

Видеохостинг YouTube потерял свою функциональность и реанимировать его нет никакой необходимости. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя заявление президента России Владимира Путина в ходе прямой линии.

По словам депутата, YouTube в качестве платформы был хорош для своего времени, но уже себя изжил и теперь необходимо переходить на новые площадки, где подход к контенту более ответственный.

«YouTube выродился из агрегатора видео стал просто помойкой, а владеющий им Google не только не следит за гигиеной, но и является инструментом для того, чтобы преднамеренно искажать информацию и проводить определенную идеологическую повестку», — заявил Милонов.

Собеседник 360.ru добавил, что если пользователя интересует засолка грибов, то платформа вполне может подсунуть ему записи какого-нибудь сектанта-мухомороеда, который станет продвигать свои идеи. Милонов пояснил, что доступного видео с необходимой информацией в сети много и так, поэтому каждый найдет для себя все необходимое без YouTube.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии о замедлении видеохостинга YouTube заявил, что вина лежит на компании Google, которой принадлежит платформа. Глава государства подчеркнул, что головной офис сократил финансирование дочерних предприятий в России и отказался от поставок новой техники, что привело к сбоям в работе хостинга.