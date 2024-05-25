МИД рассказал о кибератаках на объекты критической инфраструктуры

Люкманов: хакеры используют подсети зарубежных компаний для кибератак на Россию

После начала специальной операции интенсивность кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России существенно возросла. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов.

«Интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, в том числе МИД России, существенно возросла после начала СВО. Ежедневно регистрируем акты вредоносного воздействия с использованием информационно-коммуникационных технологий со стороны хакеров, которые используют подсети иностранных компаний», — сказал он.

Представитель МИД утонил, что наиболее распространенными инструментами воздействия стали DDoS и фишинговые атаки на внешние сервисы, вредоносное программное обеспечение.

«Сталкиваемся с комбинированными и многовекторными тщательно подготовленными операциями. Всех их своевременно выявляют и обезвреживают», — добавил Люкманов.

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