За информацию о россиянине Хорошеве по делу хакеров LockBit пообещали $10 млн | 360°

07 мая 2024, 19:57
За информацию о россиянине Хорошеве по делу хакеров LockBit пообещали $10 млн
США пообещали 10 млн долларов за данные о Хорошеве по делу хакеров LockBit
Госдеп США предъявил Дмитрию Хорошеву обвинения в создании хакерской группировки LockBit. Информация об этом появилась на сайте американского ведомства. За данные о россиянине объявили награду в 10 миллионов долларов.
В Госдепе полагают, что Хорошев был лидером группировки, создавшей вирус-вымогатель LockBit.
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Портал LockBit заблокировали в феврале. Совместную операцию проводили сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, ФБР и правоохранители еще девяти стран.
Тогда же закрыли доступ к 11 тысячам доменных имен, которые хакеры использовала для распространения вредоносных программ.
В Минюсте США заявляли, с помощью LockBit по всему миру провели более 1,4 тысячи кибератак. Суммарно киберпреступники требовали от своих жертв 100 миллионов долларов.
Во вторник, 7 мая, Хорошева внесли в санкционные списки США, Великобритания и Австралия.
США
Хакеры
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