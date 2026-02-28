РИА «Новости»: в Индонезии проявили интерес к подключению к мессенджеру МАХ

Индонезии целесообразно рассмотреть возможность подключения к российскому мессенджеру МАХ в качестве альтернативного цифрового сервиса наряду с доминирующими платформами. Об этом РИА «Новости» заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Индонезии Исриад Иман.

По его словам, с учетом зависимости государства от иностранных мессенджеров подключение к новым платформам укрепит цифровую устойчивость страны, расширит инструменты общественной коммуникации.

«Max представляет интерес как экосистемное решение. Для Индонезии подключение к подобным платформам означало бы создание сбалансированной цифровой среды и альтернативу существующей технологической зависимости», — сказал Иман.

Аналитик добавил, что многие региональные органы и госучреждения Индонезии для официального взаимодействия используют WhatsApp*, хотя платформа не обладает механизмами централизованного распространения информации и полноценными публичными каналами.

Ранее стало известно, что слух о владении МАХ компанией на Британских Виргинских островах оказался ложью.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.