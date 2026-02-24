Некоторые телеграм-каналы распространяют информацию о том, что владельцем национального мессенджера MAX якобы является компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Данные оказались ложными.

Фейк

Недоброжелатели уверяют, что за МАХ на самом деле стоит офшор с Британских Виргинских островов. Якобы именно там зарегистрировали компанию-владельца.

Правда

На самом деле, деятельность головной компании МАХ в полном объеме ведется в правовом поле России. Утверждения о ее регистрации на Виргинских островах не имеют ничего общего с действительностью.

Владеющий мессенджером холдинг VK завершил процесс смены юридического адреса компании, официально сменив юрисдикцию с Британских Виргинских островов на специальный административный район в Калининградской области.

Как следует из данных реестра САР на острове Октябрьский, международную компанию ПАО «ВК» включили в состав его участников. Ранее, в конце августа, в САР уже зарегистрировали три дочерние структуры холдинга в формате международных компаний.

Решение о перерегистрации головной компании утвердили акционеры и совет директоров VK в начале августа. Делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи состоялся в сентябре 2023 года.

Смена юрисдикции с зарубежной на российскую стала естественным и планомерным процессом для отечественного бизнеса. Сотни крупнейших компаний уже прошли или проходят редомициляцию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, число таких организаций достигло 500 — и это только те, кто уже завершил процедуру в упрощенном порядке.

Работа в российском правовом поле дает компаниям стратегическое преимущество в текущих реалиях. Помимо снятия санкционных рисков, связанных с прежней иностранной пропиской, бизнес получает прямой доступ к торгам на Московской бирже и инструментам привлечения капитала внутри страны.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.