Мессенджер «Зосима» стал доступен для скачивания в Google Play

Православный мессенджер «Зосима» теперь можно скачать в Google Play. В приложении можно найти его в поиске.

В описании программы сказано, что мессенджер помогает «следить за богослужениями и важными событиями храма». В нем можно писать сообщения, смотреть видео, фото и новости, планировать мероприятия и читать книги.

В сентябре 2024 года президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов сообщил РИА Новости, что для программы по восстановлению храмов «Спаси и сохрани» создан специализированный мессенджер «Зосима».

Функционально он похож на WhatsApp*. По информации фонда, в приложении можно будет создать страницу храма, принимать пожертвования и общаться, а также поддерживаются чаты и обмен медиафайлами.

Ранее стало известно, что с лета в мессенджере МАХ зарегистрировались более 35 миллионов человек. Приложением пользуются разные возрастные группы.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.