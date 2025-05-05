Мессенджер Skype окончательно прекратил работу

Компания Microsoft закрыла Skype после более 20 лет работы

Популярный сервис голосовых и видеозвонков через интернет — Skype — прекратил свою работу в понедельник, 5 мая. Об этом сообщила владеющая мессенджером корпорация Microsoft .

В компании подчеркнули, что теперь все могут перенести свои учетные записи в сервис Teams. Для того чтобы не потерять содержимое чатов, пользователям открыли доступ к скачиванию архива сообщений.

«Поддержка Skype прекратилась <…>. Вы можете использовать Microsoft Teams для бесплатных сообщений и звонков с вашими контактами», — заявили в компании.

На официальной странице Skype в социальной сети X пользователей, которые оформили подписку или внесли деньги на счет для звонков на обычные смартфоны, успокоили: после переноса данных в систему Teams все эти услуги снова станут доступны.

Мессенджер Skype появился в 2003 году благодаря команде эстонских разработчиков. Спустя почти 10 лет работы популярную программу приобрела Microsoft за 8,5 миллиарда долларов.

Впервые об отключении Skype стало известно еще в конце февраля, когда при обновлении приложения появилась надпись, что мессенджер прекратит работать в начале мая.