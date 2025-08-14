Мессенджер MAX заблокировал 10 тысяч номеров мошенников за месяц

В июле 2025 года в мессенджере MAX заблокировали 10 тысяч телефонных номеров мошенников. Об этом сообщило РИА «Новости».

В компании отметили, что чаще всего аферисты пытались выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов.

«Удалено более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям», — рассказали в MAX.

Уличенные в мошеннических действиях аккаунты подлежат вечной блокировке на платформе, а сведения о них специалисты центра безопасности мессенджера передают в Минцифры.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от мошенников в MAX. Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин призвал пользователей проверять бдительность.