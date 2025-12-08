Мессенджер MAX упал у пользователей по всей стране

В работе мессенджера MAX зафиксировали ошибки. Об этом сообщил Telegram-канал «Код Дурова» .

Люди пожаловались, что в мессенджер невозможно войти. Те, кто все-таки смог это сделать, не могут отправлять сообщения. Проблемы фиксируют по всей стране.

По мнению пользователей, платформа не выдержала наплыва пользователей на фоне блокировки других похожих приложений.

Ранее в Санкт-Петербурге случился массовый сбой мобильного интернета. С проблемами столкнулись пользователи всех мобильных операторов. Кроме того, недоступны стали большинство мессенджеров, сайтов и приложений. Работали только программы из так называемого белого списка Минцифры.