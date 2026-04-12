Мессенджер Илона Маска XChat начнет работать 17 апреля

Анонсированный американским предпринимателем Илоном Маском мессенджер XChat появился в магазине приложений App Store . Пока он недоступен для скачивания, но из сопровождающей записи следует, что приложение начнет работать 17 апреля.

На официальной странице мессенджера в социальной сети X говорится, что приложение направлено на безопасный обмен сообщениями среди пользователей платформы, создание общих чатов с шифрованием, обменом файлов, редактированием, удалением и автоматическим исчезновением сообщений.

Илон Маск заявлял, что через новый мессенджер пользователи также могут совершать аудио- и видеозвонки.

Предприниматель подчеркивал, что новый способ шифровки сообщений основан на принципе работы криптовалюты Bitcoin и представляет собой совершенно новую архитектуру.

В конце января прошлого года американский предприниматель Илон Маск репостнул пост основателя мессенджера Telegram Павла Дурова с критическим заявлением о небезопасности приложения WhatsApp*.

Маск добавил, что полностью согласен со словами Дурова.

