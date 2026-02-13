Менеджер «Алисы» Петрова заявила, что правильные запросы к ИИ могут изменить жизнь человека

Искусственный интеллект может оказать значительную помощь в планировании питания, физической активности и обучения, рассказала «Известиям» менеджер продукта «Алиса» Надежда Петрова.

По словам эксперта, с помощью нейросетевого ассистента можно достичь желаемых целей, сделав жизнь более здоровой и структурированной. ИИ способен составить индивидуальный план питания, который будет учитывать предпочтения, ограничения и образ жизни.

Для получения точного ответа необходимо четко сформулировать запрос, указав цели, ограничения и условия. Например, можно попросить составить недельный план питания, учитывая рабочее время, предпочтения в еде и ограничения по здоровью.