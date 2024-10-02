Медицинские компании увеличили объемы производства в ОЭЗ «Технополис Москва»

Предприятие «ВКО Медпром», входящее в особую экономическую зону «Технополис Москва», начало производство телеуправляемых цифровых рентген-аппаратов нового поколения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За время реализации проекта по выпуску цифровых рентген-аппаратов нового поколения в лечебные учреждения столицы было поставлено две единицы медтехники», — подчеркнул он.

Гарбузов добавил, что продукцию поставляют также в Подмосковье, Ленинградскую область, на Камчатку и даже в Сирию. Рентген-аппараты не уступают по характеристикам зарубежным конкурентам, при этом в Москве появилось свыше 110 рабочих мест.

Для бесперебойной работы в аппараты компании интегрировали систему удаленного мониторинга, позволяющую дистанционно заниматься диагностикой и обслуживанием. Работают комплексы на отечественном программном обеспечении. Аппараты обладают высокой степенью автоматизации.

«Врачу-рентгенологу предлагается комплекс специализированных цифровых средств, помогающих быстро, точно и эффективно проводить диагностику, предоставляется широкий спектр возможностей по просмотру, анализу, передаче и хранению цифровых изображений», — заявил гендиректор компании Андрей Патраков.

В свою очередь, компания «Имбиан Лаб» выпустила экспресс-тесты для различных вирусов гриппа — типа A и B, а также свиного.

«Эта новая разработка упростит диагностику и обеспечит назначение правильного медицинского лечения», — рассказал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

По его словам, уже в октябре планируется выпустить первую партию из 50 тысяч тестов, при этом производственные мощности позволяют выпускать до 12 миллионов единиц в год. Разработка заняла два года, в нее вложили 3,5 миллиона рублей.

«Качество наших тест-систем соответствует как российским требованиям, так и требованиям ВОЗ. Прошли все необходимые испытания, в том числе и клинические, а также имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора», — подчеркнула гендиректор компании Вероника Осипова.

Особая экономическая зона «Технополис Москва», состоящая из шести площадок общей площадью более 280 гектаров, уже несколько лет возглавляет отечественные и международные отраслевые рейтинги.