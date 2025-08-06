«Госуслуги» появятся в мессенджере MAX через несколько недель

Сервис «Госуслуги» станет доступен пользователям Max через несколько недель. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Он рассказал, что общался с разработчиками MAX, которые занимаются интеграцией «Госуслуг» в площадку. По его словам, процесс внедрения сервиса в мессенджер почти завершился.

Парламентарий подчеркнул, что вход в «Госуслуги» через MAX будет удобным и безопасным — он полностью отвечает всем требованиям, которые предъявляются к работе государственных информационных систем. Также Горелкин добавил, что другие мессенджеры вряд ли подходят к вопросам безопасности на таком же высоком уровне.

Ранее руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что MAX включат в список приложений, обязательных для предустановки на новые смартфоны в России. Мессенджер будет сочетать в себе функции чатов, звонков и передачи файлов, а также интегрирует «Госуслуги» и систему электронной подписи.