Массовый сбой произошел в работе WhatsApp

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Люди сообщили о невозможности отправить сообщения в групповые чаты. Жалобы на проблемы с работой мессенджера активно поступали в период с 14:00 по 16:00, также они возобновились с 18:00.

Информация о сбое шла из разных регионов России, больше всего — из Санкт-Петербурга и Москвы.

В МВД ранее предупредили о критической проблеме в безопасности WhatsApp. Специалисты обнаружили уязвимость в системе безопасности мессенджера, которая позволяет шпионскому ПО автоматически проникать на устройства пользователей.