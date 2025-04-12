Массовый сбой произошел в работе WhatsApp

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Люди сообщили о невозможности отправить сообщения в групповые чаты. Жалобы на проблемы с работой мессенджера активно поступали в период с 14:00 по 16:00, также они возобновились с 18:00.
Информация о сбое шла из разных регионов России, больше всего — из Санкт-Петербурга и Москвы.
В МВД ранее предупредили о критической проблеме в безопасности WhatsApp. Специалисты обнаружили уязвимость в системе безопасности мессенджера, которая позволяет шпионскому ПО автоматически проникать на устройства пользователей.
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