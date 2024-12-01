Массовый сбой произошел в работе Viber

Российские пользователи столкнулись с проблемами при использовании мессенджера Viber. Об этом сообщил сайт Downdetector .

Пик сбоев пришелся на 09:00 по московскому времени. Больше всего жалоб на работу платформы поступило из Забайкальского края (15%) и Бурятии (12%). Неполадки возникли как с мобильной версией приложения, так и с сайтом.

По данным сервиса для мониторинга «Сбой.рф», чаще всего на работу Viber жаловались пользователи из Москвы, Самарской, Нижегородской и Иркутской областей. За сутки поступило более 4,5 тысяч обращений о неполадках.

Проблемы с мессенджером также возникали утром 21 октября. Чаще всего о сбоях заявляли жители Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Самарской, Челябинской и Нижегородской областей. Пользователи не могли отправлять и принимать сообщения. У многих платформа просто переставала работать.