В России произошел сбой в работе Telegram

Фото: РИА «Новости»

Сбой произошел в работе мобильного приложения Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Сервис мониторит работоспособность сайтов и приложений.

Проблемы с работой мессенджера, как с мобильной, так и браузерной версией, зарегистрировали с 00:15 по московскому времени.

Причем наибольшее количество жалоб пришлись на Москву — 76%. Кроме того, в Санкт-Петербурге — 7%, Ярославская область — 3%, Московская область — 2%.

Пользователи жаловались, в частности, на невозможность подключения, медленную загрузку медиафайлов и проблемы с отправкой сообщений. При этом в комментариях многие писали, что при включенном VPN сервис работает исправно.

Аналогичный случай произошел 13 августа, когда на сбои в работе мессенджера жаловались 465 пользователей.

Ранее в Москве пенсионерка вызвала бригаду скорой помощи, когда не смогла включить аудиокнигу на видеохостинге YouTube.

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